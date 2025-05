Alunos de creche participam de soltura de tartaruga-verde em Araruama (RJ) O evento, que ocorreu no limite com Arraial do Cabo, destacou a importância da preservação marinha RJ Record Interior RJ|Do R7 21/05/2025 - 19h37 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h37 ) twitter

Em Araruama (RJ), alunos de uma creche participaram da emocionante soltura de uma tartaruga-verde na Praia do Vargas, após reabilitação pelo Instituto BW. O evento, que ocorreu no limite com Arraial do Cabo, destacou a importância da preservação marinha. As crianças assistiram ao retorno do animal ao mar, promovendo a conscientização ambiental desde cedo.