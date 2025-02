Animal marinho morde jovens na Praia da Baleia Embora se acredite que seja um peixe, espécie ainda não foi identificada RJ Record Interior RJ|Do R7 22/01/2025 - 15h40 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h40 ) twitter

Sete pessoas foram mordidas por um animal marinho, provavelmente um peixe, em Rio das Ostras (RJ), na Praia da Baleia.

Apesar de as lesões não serem graves, os banhistas ficaram com receio de entrar no mar, após o ataque.