Aporte financeiro é liberado para obras no casarão do Asilo do Carmo em Campos (RJ)

Após anos de espera, a verba de R$ 800 mil foi liberada para a restauração do Casarão do Asilo do Carmo, em Campos dos Goytacazes (RJ). O prédio histórico, desativado há mais de 25 anos, será reformado para abrigar idosos, com autorização do Iphan. A obra é vista como uma das maiores do instituto no Brasil, trazendo grande importância cultural e social para a região.