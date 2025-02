Assoreamento da Lagoa de Saquarema ainda causa transtornos, no Rio de Janeiro Obras emergenciais, iniciadas em 2021, foram interrompidas após denúncia do Ministério Público Federal RJ Record Interior RJ|Do R7 25/02/2025 - 11h12 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h12 ) twitter

O assoreamento da Lagoa de Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, segue causando transtornos para o município. As obras emergenciais, iniciadas em 2021, para solucionar o problema foram interrompidas, após uma denúncia do Ministério Público Federal e a situação continua sem solução.