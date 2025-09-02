Audiência pública debate projeto “Restinga Boa é Restinga Nativa”
Autoridades e moradores debateram a remoção de espécies exótica
Em Macaé (RJ), uma audiência pública discutiu a segunda fase do projeto ‘Restinga Boa é Restinga Nativa’, focado na recuperação da Restinga da Praia do Pecado. Autoridades e moradores debateram a remoção de espécies exóticas, como casuarinas, que ameaçam a biodiversidade local. O projeto prevê o plantio de 80 mil mudas nativas em 19.300 m², com ações iniciando em setembro, sob supervisão do Ministério Público.