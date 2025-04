Audiência sobre assassinato de subsíndico em Campos dos Goytacazes (RJ) é redesignada Caso ganha novos desdobramentos com pedido de avaliação de sanidade mental do acusado RJ Record Interior RJ|Do R7 15/04/2025 - 19h41 (Atualizado em 15/04/2025 - 19h41 ) twitter

A audiência de instrução e julgamento do assassinato do subsíndico em Campos dos Goytacazes (RJ) teve novos desdobramentos, com o juiz redesignando a sessão para 15 de maio.

Em entrevista, o Promotor Bruno Sabioni destacou a insistência da defesa em ouvir um policial militar e a instauração de um incidente de sanidade mental para avaliar o acusado.

O Ministério Público analisa as provas coletadas enquanto o caso segue para novas etapas do julgamento.