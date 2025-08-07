Logo R7.com
Avenida em Campos (RJ) chama atenção pelo grande número de acidentes de trânsito

Especialistas apontam a imprudência como a principal causa

RJ Record Interior RJ|Do R7

A Avenida 28 de Março, uma das principais vias de Campos (RJ), enfrenta desafios com acidentes frequentes, apesar de sua boa sinalização. Especialistas apontam a imprudência como a principal causa, com 90% dos acidentes atribuídos a falhas humanas. A via é crucial para a mobilidade urbana, mas o desrespeito às regras de trânsito coloca vidas em risco, destacando a importância da direção defensiva.

