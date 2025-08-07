Avenida em Campos (RJ) chama atenção pelo grande número de acidentes de trânsito Especialistas apontam a imprudência como a principal causa RJ Record Interior RJ|Do R7 07/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h24 ) twitter

A Avenida 28 de Março, uma das principais vias de Campos (RJ), enfrenta desafios com acidentes frequentes, apesar de sua boa sinalização. Especialistas apontam a imprudência como a principal causa, com 90% dos acidentes atribuídos a falhas humanas. A via é crucial para a mobilidade urbana, mas o desrespeito às regras de trânsito coloca vidas em risco, destacando a importância da direção defensiva.