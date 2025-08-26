Baixa cobertura vacinal contra a gripe aumenta riscos de surtos e complicações da doença Apenas 25% do público-alvo foi vacinado RJ Record Interior RJ|Do R7 26/08/2025 - 19h30 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cobertura vacinal contra a gripe em Campos dos Goytacazes (RJ) está crítica, com apenas 25% do público-alvo vacinado, muito abaixo da meta de 90% do Ministério da Saúde. A baixa adesão aumenta o risco de surtos e complicações, especialmente em pessoas com doenças crônicas. A vacinação é essencial para prevenir quadros graves e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde.