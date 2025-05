Balanço Geral e RJ Record completam 18 anos de sucesso e grande audiência Programas se destacam por dar voz à população RJ Record Interior RJ|Do R7 14/05/2025 - 20h22 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Explore como os telejornais Balanço Geral e RJ Record têm influenciado a vida dos moradores do interior do Rio de Janeiro. Com 18 anos no ar, esses programas se destacam por dar voz à população, abordando denúncias e problemas locais. A reportagem destaca a importância da tecnologia e das redes sociais no jornalismo atual, além de ressaltar o papel fiscalizador da imprensa. Descubra como a RECORD se tornou uma aliada no dia a dia dos telespectadores, oferecendo não apenas notícias, mas também entretenimento de qualidade.