Bandido usa moto roubada para assaltar supermercado em São João da Barra (RJ) Imagens de câmera de segurança flagraram o momento do roubo em plena luz do dia RJ Record Interior RJ|Do R7 29/04/2025 - 20h03 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h03 )

Imagens de uma câmera de segurança capturaram um roubo a um supermercado em São João da Barra (RJ), ocorrido em plena luz do dia. O assaltante, usando capacete, entrou no estabelecimento, escolheu alguns itens e anunciou o assalto no momento do pagamento, levando um celular e outros produtos.

A moto utilizada no crime havia sido furtada horas antes em Campos dos Goytacazes (RJ). A polícia está em busca do suspeito, que já retirou a placa do veículo e continua agindo na região.