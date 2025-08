Bandidos furtam mercadorias de um hortifrúti em Macaé (RJ) Câmeras de segurança registraram os crimes, que ocorrem quando fornecedores descarregam caixas de bananas RJ Record Interior RJ|Do R7 04/08/2025 - 21h01 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h01 ) twitter

Um hortifrúti no bairro Miramar, em Macaé (RJ), enfrenta furtos constantes de mercadorias durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram os crimes, que ocorrem quando fornecedores descarregam caixas de bananas. A administração, preocupada com a segurança, divulgou imagens nas redes sociais para identificar suspeitos. A Polícia Civil investiga, mas comerciantes pedem reforço no policiamento.