Bando mascarado faz a festa em loja de eletrônicos no interior do RJ Crime aconteceu em Santo Antônio de Pádua e ação foi flagrada por câmeras RJ Record Interior RJ|Do R7 09/04/2025 - 21h04 (Atualizado em 09/04/2025 - 21h04 )

Em Santo Antônio de Pádua (RJ), um grupo mascarado invadiu uma loja de eletrodomésticos, furtando produtos de alto valor como notebooks e celulares. A ação, que durou menos de um minuto, foi capturada por câmeras de segurança, revelando quatro criminosos. A Polícia Civil, em colaboração com a Polícia Militar, identificou sete envolvidos, prendendo um deles.

A perícia no local foi crucial para a identificação, utilizando impressões digitais. Os suspeitos têm ligação com uma facção criminosa envolvida no tráfico de drogas, e o furto visava compensar prejuízos recentes devido a apreensões de drogas.