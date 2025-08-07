Banhistas encontram lobo-marinho ferido entre as pedras em Arraial do Cabo (RJ) O animal, de aproximadamente 6 meses, foi resgatado por autoridades e levado a um instituto especializado RJ Record Interior RJ|Do R7 07/08/2025 - 19h42 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h04 ) twitter

Banhistas em Arraial do Cabo (RJ) se surpreenderam ao encontrar um filhote de lobo-marinho ferido nas pedras da Praia Grande. O animal, de aproximadamente 6 meses, foi resgatado por autoridades e levado a um instituto especializado. A região dos Lagos tem recebido diversas espécies marinhas, destacando a importância do cuidado e respeito ao habitat natural desses animais.