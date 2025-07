Barco naufraga em canal de Cabo Frio (RJ) Acidente pode ter sido causado por colisão com barranco devido ao assoreamento do canal RJ Record Interior RJ|Do R7 16/07/2025 - 16h05 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um barco naufragou no Boulevard Canal na última terça-feira (15), em Cabo Frio (RJ), atraindo a atenção de comerciantes e turistas. A Associação de Transporte Náutico suspeita que o acidente foi causado por uma colisão com um barranco devido ao assoreamento do canal. A embarcação será removida para investigação e avaliação dos danos, visando prevenir novos acidentes.