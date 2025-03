Barracas são removidas de feira para construção de base da PM No lugar das barracas, na Feira do Artesanato, em Rio das Ostras (RJ), será montada uma base do programa ‘Segurança Presente’ RJ Record Interior RJ|Do R7 28/03/2025 - 10h48 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h48 ) twitter

A Feira do Artesanato, que fica na Praça do Artesão, em Rio das Ostras (RJ), está passando por uma revitalização significativa com a remoção de 16 barracas abandonadas. No lugar delas, será montada uma base do programa ‘Segurança Presente’, da Polícia Militar.

Artesãos locais estão felizes com a decisão e expressam a necessidade de apoio e melhorias nas condições de trabalho. Já outros profissionais discordam da remoção das barracas.

A revitalização busca transformar o espaço em um ambiente mais seguro e atraente, mas não tem prazo para ser finalizada, visto que depende da conclusão da obra da base. Os artesãos da feira poderão expor seus produtos enquanto a obra está em andamento.