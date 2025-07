Bebê de um ano morre e pais sofrem queimaduras graves após acidente com fogareiro A explosão, causada pelo uso de álcool, resultou em queimaduras em 90% do corpo da criança, que não resistiu RJ Record Interior RJ|Do R7 22/07/2025 - 20h43 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h43 ) twitter

Em Cabo Frio (RJ), um bebê de um ano morreu e seus pais sofreram queimaduras graves após um acidente doméstico com um fogareiro. A explosão, causada pelo uso de álcool, resultou em queimaduras em 90% do corpo da criança, que não resistiu. Os pais seguem internados. O caso alerta para o aumento de acidentes domésticos e a necessidade de cuidados redobrados, como supervisão constante e segurança no uso de fogões.