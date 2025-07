Bomba caseira explode e suspeito fica ferido em Itaperuna (RJ) Após atendimento médico, ele foi liberado RJ Record Interior RJ|Do R7 23/07/2025 - 19h32 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h32 ) twitter

Uma explosão de granada caseira em Itaperuna (RJ), no bairro São Francisco, deixou um homem ferido. A polícia encontrou um detonador e explosivos feitos com bolas de aço e pregos. O suspeito, inicialmente alegando acidente de moto, confessou ter visto a explosão. Após atendimento médico, ele foi liberado. A polícia investiga a origem do artefato.