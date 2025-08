Bombeiros realizam buscas por jovem que desapareceu no Rio Pomba, em Santo Antônio de Pádua (RJ) As operações, que incluem mergulhadores e barcos, enfrentam dificuldades devido à escuridão RJ Record Interior RJ|Do R7 01/08/2025 - 19h33 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por um jovem desaparecido no Rio Pomba, em Santo Antônio de Pádua (RJ). As operações, que incluem mergulhadores e barcos, enfrentam dificuldades devido à escuridão. O nível baixo dos rios nesta época do ano aumenta o risco de acidentes, apesar da falsa sensação de segurança. A comunidade aguarda ansiosa por notícias, enquanto os familiares enfrentam uma noite de angústia.