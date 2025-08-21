Bora de Bike: Macaé (RJ) se prepara para garantir segurança em passeio ciclístico
A rota inclui pontos turísticos e visa integrar a população à modalidade
Macaé (RJ) recebe o Bora de Bike, um passeio ciclístico que promove saúde e bem-estar. O evento, organizado pela Record Interior RJ e a prefeitura, reúne ciclistas em um trajeto plano de 10 km, garantindo segurança com apoio de viaturas e batedores. A rota inclui pontos turísticos e visa integrar a população ao ciclismo. Além do pedal, haverá sorteios e atrações, destacando a importância do esporte para a qualidade de vida.