Cães envenenados em Macuco (RJ): suspeito é preso em flagrante após confessar o crime As autoridades buscam esclarecer se há uma ação criminosa organizada por trás dos casos RJ Record Interior RJ|Do R7 08/07/2025 - 20h20 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h20 )

A Polícia Civil investiga uma série de envenenamentos de cães em Macuco, região serrana do Rio. Um suspeito foi preso em flagrante após confessar o crime, motivado por divergências com a vizinha, dona do animal. A vigilância sanitária constatou maus tratos em outro cão na residência do suspeito. As autoridades buscam esclarecer se há uma ação criminosa organizada por trás dos casos.