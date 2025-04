Câmera de segurança registra o momento de explosão da bateria de um celular no interior Rio Caso aconteceu em uma loja de manutenção em Campos dos Goytacazes (RJ) RJ Record Interior RJ|Do R7 24/04/2025 - 20h57 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h57 ) twitter

Uma câmera de segurança capturou a explosão de uma bateria de celular em uma loja de manutenção em Campos dos Goytacazes (RJ), destacando os riscos de deixar o aparelho carregando além do necessário. Agenor Gomes, com 23 anos de experiência, alerta sobre os perigos do superaquecimento e excesso de carga.

Ele recomenda desligar o telefone imediatamente se a bateria estiver inchada e procurar assistência técnica qualificada. O especialista critica a dificuldade de remover baterias internas, sugerindo que legislações futuras possam permitir a remoção fácil para evitar acidentes. Saiba como proteger seu dispositivo e evitar riscos à sua segurança.

