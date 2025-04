Câmera registra o momento em que dois homens trocam tiros e morrem em Búzios (RJ) Caso aconteceu na semana passada e imagens de câmeras de segurança foram divulgadas hoje (7) RJ Record Interior RJ|Do R7 07/04/2025 - 21h29 (Atualizado em 07/04/2025 - 21h29 ) twitter

Na semana passada, dois homens foram mortos a tiros no bairro de Geribá, em Búzios (RJ). Imagens de câmeras de segurança reveladas nesta segunda-feira (7) o momento do crime, mostrando uma troca de tiros entre os dois. As vítimas, Jonathan Rezende e Christopher de Freitas, foram identificadas pela polícia. A Polícia Civil investiga o caso para entender o motivo do confronto e se há ligação com o tráfico de drogas na área. As imagens são cruciais para esclarecer os eventos e ajudar na investigação policial. A ocorrência aconteceu na rua Trindade, próximo à Avenida Geribá, e a polícia busca entender as circunstâncias que levaram ao tiroteio.