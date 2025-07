Câmeras de segurança flagram furto de rodas de veículo em frente a prédio comercial em Campos (RJ) A polícia, com auxílio do Centro de Controle Operacional, conseguiu prender o suspeito RJ Record Interior RJ|Do R7 25/07/2025 - 19h25 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h25 ) twitter

Um homem foi preso em Campos dos Goytacazes (RJ) após ser flagrado furtando a roda de um carro estacionado em frente a um edifício comercial. As imagens, capturadas por câmeras de segurança, mostram o suspeito estacionando ao lado do veículo e retirando a roda. A polícia, com auxílio do Centro de Controle Operacional, conseguiu prender o suspeito e recuperar o objeto.