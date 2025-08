Câmeras de segurança registram batida entre dois veículos O incidente ocorreu no cruzamento do Bairro Duas Pedras, com o semáforo em amarelo piscante RJ Record Interior RJ|Do R7 04/08/2025 - 20h05 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h05 ) twitter

Câmeras de segurança em Nova Friburgo (RJ) registraram um acidente impressionante no qual um carro capotou e quase caiu de uma ponte. O incidente ocorreu no cruzamento do Bairro Duas Pedras, com o semáforo em amarelo piscante. Apesar do susto, ninguém se feriu. Moradores ajudaram a desvirar o veículo. A imprudência no trânsito é apontada como causa frequente de acidentes.