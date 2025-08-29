Logo R7.com
Câmeras de segurança registram grave acidente entre motocicleta e caminhão em Saquarema (RJ)

Os ocupantes da moto sofreram ferimentos graves

RJ Record Interior RJ|Do R7

Um acidente grave foi registrado por câmeras de segurança na Rodovia Amaral Peixoto, em Saquarema (RJ). Uma motocicleta tentou acessar a via e colidiu com um caminhão, resultando em ferimentos graves para os dois ocupantes da moto. O trânsito foi temporariamente afetado, mas ninguém no caminhão se feriu. A colisão poderia ter sido fatal se os veículos estivessem em sentidos opostos.

