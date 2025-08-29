Câmeras de segurança registram grave acidente entre motocicleta e caminhão em Saquarema (RJ)
Os ocupantes da moto sofreram ferimentos graves
Um acidente grave foi registrado por câmeras de segurança na Rodovia Amaral Peixoto, em Saquarema (RJ). Uma motocicleta tentou acessar a via e colidiu com um caminhão, resultando em ferimentos graves para os dois ocupantes da moto. O trânsito foi temporariamente afetado, mas ninguém no caminhão se feriu. A colisão poderia ter sido fatal se os veículos estivessem em sentidos opostos.