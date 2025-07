Caminhão carregado de refrigerantes é saqueado após acidente na BR-101 O acidente, que não deixou feridos, ocorreu quando o motorista perdeu o controle do veículo RJ Record Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 19h28 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h28 ) twitter

Um caminhão carregado de refrigerantes foi saqueado após colidir com uma proteção metálica na BR-101, em Campos dos Goytacazes (RJ). O acidente, que não deixou feridos, ocorreu quando o motorista perdeu o controle do veículo. Apesar de não bloquear a via, o incidente atraiu saqueadores que levaram a carga. A concessionária informou que o trânsito foi normalizado e que as causas do acidente estão sob investigação.