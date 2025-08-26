Caminhão fica preso em cratera em Campos (RJ)
O incidente ocorreu à tarde, sem feridos, mas causou lentidão no trânsito
Um caminhão ficou preso em uma cratera que se abriu na esquina da 28 de março com a rua Sebastião Clóvis Tavares, em Campos dos Goytacazes (RJ). O incidente ocorreu à tarde, sem feridos, mas causou lentidão no trânsito. A prefeitura enviou uma equipe para sinalizar o local, enquanto a concessionária de esgoto foi acionada para resolver o problema. A situação é urgente devido ao risco de novos acidentes.