Caminhão que transportava cilindros de GNV tomba e interdita Estrada do Carvão A remoção do caminhão está prevista para amanhã (24) RJ Record Interior RJ|Do R7 23/06/2025 - 19h06 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h06 )

Um caminhão transportando cilindros de gás GNV tombou na Estrada do Carvão, em Campos (RJ), bloqueando a via. O motorista, ferido, não quis gravar entrevista. Autoridades locais, incluindo a polícia e bombeiros, estão no local. A remoção do caminhão, prevista para amanhã (24), será feita com guindastes devido ao risco de explosão. Veículos devem buscar rotas alternativas, enquanto motos e pedestres usam atalhos.