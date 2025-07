Caminhoneiro morre após tombamento de carreta na Baixada Campista A polícia investiga as causas do acidente RJ Record Interior RJ|Do R7 18/07/2025 - 19h03 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h03 ) twitter

Um caminhoneiro morreu após a carreta que dirigia tombar na Baixada Campista, interditando a estrada da RJ-216. A carreta Bitren carregava cana, e o motorista Jorge Fernando da Conceição, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga as causas do acidente, considerando fatores como imperícia, excesso de carga ou problemas mecânicos. O corpo está no IML de Campos aguardando liberação.