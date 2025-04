Campos (RJ) inicia campanha de imunização contra vírus da gripe 13.800 doses estão disponíveis em 39 locais na cidade RJ Record Interior RJ|Do R7 07/04/2025 - 20h12 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h12 ) twitter

A vacinação contra a influenza é crucial com a chegada do outono e inverno, quando o risco de gripe aumenta. Em Campos dos Goytacazes (RJ), a campanha de imunização já começou, com 13.800 doses disponíveis em 39 locais. A vacina é essencial para prevenir complicações graves, especialmente em grupos de risco, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. A meta é imunizar 90% do público-alvo, incluindo crianças, gestantes e idosos. A campanha também inclui funcionários dos Correios e oferece vacinação drive-thru para idosos e pessoas com dificuldades de locomoção.