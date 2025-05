Campos (RJ) inicia levantamento do índice de infestação do Aedes Aegypti A ação envolve a visita a mais de 7.800 imóveis em 99 bairros, além da instalação de quase 600 armadilhas RJ Record Interior RJ|Do R7 05/05/2025 - 20h34 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h34 ) twitter

O levantamento do índice rápido de infestação do Aedes Aegypti, conhecido como LIRAA, está em andamento em Campos dos Goytacazes (RJ), com o objetivo de monitorar a proliferação do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A ação envolve a visita a mais de 7.800 imóveis em 99 bairros, além da instalação de quase 600 armadilhas. Com menos de 20 casos registrados em abril, a iniciativa tem mostrado eficácia, mas a colaboração da população é crucial, já que 80% dos focos estão em residências.