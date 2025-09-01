Logo R7.com
Campos (RJ) inicia terceiro levantamento de índice rápido de Aedes Aegypti do ano

Com chuvas frequentes, a população é incentivada a vistoriar suas casas semanalmente

RJ Record Interior RJ|Do R7

Em Campos dos Goytacazes (RJ), 100 agentes do Centro de Controle de Zoonoses visitam 99 bairros para identificar focos do mosquito Aedes Aegypti. A ação faz parte do terceiro levantamento LIRAA de 2025, que visa reduzir a infestação de dengue, zika e chikungunya. Com chuvas frequentes, a população é incentivada a vistoriar suas casas semanalmente, evitando água parada e focos de proliferação.

