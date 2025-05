Campos (RJ) recebe segunda sala de projeto de apoio às mulheres Este novo espaço reforça o compromisso com a proteção e atendimento humanizado às mulheres em situação de vulnerabilidade RJ Record Interior RJ|Do R7 09/05/2025 - 20h50 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h50 ) twitter

Foi inaugurada a segunda sala rosa do projeto SOS Mulher da Polícia Militar em Campos dos Goytacazes (RJ), com a presença do secretário estadual de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes. O projeto visa oferecer assistência e cuidados a mulheres vítimas de violência, além de receber denúncias de crimes cometidos por e contra policiais militares. A patrulha Maria da Penha, criada em 2019, já atendeu 105 mil mulheres e efetuou 769 prisões.