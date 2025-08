Canal Campos-Macaé: proposta prevê urbanização e construção de uma terceira pista na beira-valão A concessionária responsável nega lançamentos diretos no canal RJ Record Interior RJ|Do R7 05/08/2025 - 20h21 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h21 ) twitter

O Canal Campos-Macaé enfrenta problemas com descarte irregular de resíduos e ligações clandestinas na rede de drenagem. A concessionária responsável nega lançamentos diretos no canal, enquanto o INEA destaca a limpeza de sedimentos realizada em 2024. A canalização ainda não foi licitada, e a prefeitura aguarda resposta do estado. A situação é crítica, com riscos à saúde e ao meio ambiente.