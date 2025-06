Canteiro central em bairro de Cabo Frio (RJ) preocupa moradores com crateras As crateras, que já existem há quase um ano, representam um risco crescente de acidentes de trânsito RJ Record Interior RJ|Do R7 18/06/2025 - 19h42 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h42 ) twitter

Em Cabo Frio (RJ), moradores do bairro Braga denunciam a presença de três crateras no canteiro central da Avenida Antônio Ferreira dos Santos, uma das principais vias da região. As crateras, que já existem há quase um ano, representam um risco crescente de acidentes de trânsito. Os moradores, preocupados com a segurança, cobram providências urgentes da prefeitura para evitar tragédias.