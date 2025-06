Carreta tomba e deixa uma pessoa ferida em Macaé (RJ) A Guarda Municipal isolou a área para auxiliar na fluidez do tráfego RJ Record Interior RJ|Do R7 06/06/2025 - 20h40 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h40 ) twitter

Uma carreta tombou na rodovia Amaral Peixoto, em Macaé (RJ), próximo ao bairro Lagoa, causando transtornos no trânsito. O motorista sofreu ferimentos leves e foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros. A Guarda Municipal isolou a área para auxiliar na fluidez do tráfego. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Felizmente, não houve feridos graves.