Carro cai de morro, atinge casa e capota em Nova Friburgo (RJ) Motorista ficou ferido RJ Record Interior RJ|Do R7 03/07/2025 - 20h05 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Nova Friburgo (RJ), um acidente impressionante ocorreu quando um carro despencou de um morro, atingiu uma casa e capotou. O motorista ficou preso nas ferragens e foi socorrido com ferimentos moderados. Moradores do bairro São Geraldo ajudaram até a chegada dos bombeiros. A casa sofreu danos externos, mas ninguém se feriu internamente. As causas do acidente estão sob investigação.