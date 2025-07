Carroceiro é flagrado forçando cavalos a atravessar barricada de fogo Crime aconteceu em Campos dos Goytacazes (RJ) RJ Record Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 14h54 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h54 ) twitter

Em Campos dos Goytacazes (RJ), um carroceiro foi flagrado forçando cavalos a atravessar uma barricada de fogo feita durante um protesto. As imagens e a crueldade do ato geraram revolta. A Polícia Civil não foi acionada, mas a associação Grupo Amigos dos Animais está acompanhando o caso. Maltratar animais é crime no Brasil, com penas previstas por lei.