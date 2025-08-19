Carroceiros bloqueiam trânsito em protesto contra cadastro municipal em Campos (RJ)
A prefeitura defende o cadastro para planejar rotas e garantir direitos dos animais
Carroceiros de Campos dos Goytacazes (RJ) protestaram contra o cadastramento e restrições de tráfego impostos pela prefeitura. O protesto, que incluiu bloqueio de vias com pneus em chamas, buscou diálogo com autoridades municipais. A prefeitura defende o cadastro para planejar rotas e garantir direitos dos animais, enquanto carroceiros temem perder seu meio de subsistência.