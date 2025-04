Casal de idosos sofre golpe e relata maus-tratos em delegacia de São Pedro da Aldeia (RJ) Vítimas perderam R$ 25 mil em esquema de falso benefício e enfrentaram dificuldades ao registrar ocorrência na delegacia da cidade RJ Record Interior RJ|Do R7 11/04/2025 - 21h44 (Atualizado em 11/04/2025 - 21h44 ) twitter

Um casal de idosos foi vítima de um golpe em São Pedro da Aldeia (RJ), no qual criminosos se passaram por assistentes sociais oferecendo uma falsa cesta básica. Os idosos tiveram R$ 25 mil subtraídos de suas economias. Ao tentar registrar o caso na delegacia local, relataram ter sofrido maus-tratos durante o atendimento.

O Procon está notificando as autoridades para apurar o golpe, enquanto a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre as acusações de desrespeito no registro da ocorrência.