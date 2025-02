Caso Letycia: Homem que encomendou assassinato é preso por violar medida sobre tornozeleira Gabriel Machado Leite foi detido, após descumprir monitoramento; jovem grávida foi morta em 2023, no Rio de Janeiro RJ Record Interior RJ|Do R7 24/02/2025 - 12h48 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriel Machado Leite, acusado de contratar os assassinos de Letycia Peixoto Fonseca, foi preso por descumprir regras do monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Letycia, que estava grávida de oito meses, foi brutalmente assassinada em março de 2023, em Campos dos Goytacazes (RJ). A prisão do acusado ocorreu após as autoridades identificarem irregularidades no uso do equipamento, levando à revogação do benefício.