Casos de maus-tratos de animais passam de 200 só nos três primeiros meses de 2025
A legislação prevê penas severas
Apesar de ser crime, maus-tratos a animais ainda são frequentes. A história de Branca, uma cadela resgatada, destaca a importância da adoção. Após ser encontrada em condições precárias, ela foi adotada e agora ajuda outros animais. Dados alarmantes mostram mais de 200 casos de maus-tratos em três meses no Rio de Janeiro. A legislação prevê penas severas, mas a denúncia é essencial para combater a crueldade.