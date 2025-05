Casos de maus-tratos de cães e gatos aumentam em todo estado do Rio Mais um caso recente foi registrado e animais foram encontrados sem água, comida e acorrentados RJ Record Interior RJ|Do R7 15/05/2025 - 20h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h44 ) twitter

A reportagem aborda o resgate de cães em condições de maus-tratos em Campos dos Goytacazes (RJ), destacando a importância do cuidado adequado e da denúncia de abusos. Os animais resgatados estavam sem água, comida e acorrentados, necessitando de cuidados veterinários. A ação foi realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses com apoio da Polícia Civil. Com o aumento dos casos de maus-tratos, a colaboração entre autoridades e associações de proteção animal é crucial para melhorar a situação.