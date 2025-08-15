Cervo exótico cai em tanque de água e é resgatado em Saquarema (RJ) O animal, originário do sudeste asiático, não é nativo do Brasil e está em quarentena para avaliação veterinária RJ Record Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 20h05 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h05 ) twitter

Um cervo macho adulto, pesando 160 quilos, foi resgatado pela guarda ambiental em Saquarema (RJ) após cair em um tanque. O animal, originário do sudeste asiático, não é nativo do Brasil e está em quarentena para avaliação veterinária. Especialistas alertam que espécies exóticas podem afetar o equilíbrio ambiental local.