Cervo exótico cai em tanque de água e é resgatado em Saquarema (RJ)
O animal, originário do sudeste asiático, não é nativo do Brasil e está em quarentena para avaliação veterinária
Um cervo macho adulto, pesando 160 quilos, foi resgatado pela guarda ambiental em Saquarema (RJ) após cair em um tanque. O animal, originário do sudeste asiático, não é nativo do Brasil e está em quarentena para avaliação veterinária. Especialistas alertam que espécies exóticas podem afetar o equilíbrio ambiental local.