Chuvas rápidas e intensas causam transtornos em várias cidades do interior do Rio Defesa Civil alerta para riscos de novos temporais na região RJ Record Interior RJ|Do R7 26/03/2025 - 15h19 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h19 )

A região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro enfrentou fortes chuvas, causando alagamentos e deslizamentos de terra nesta terça-feira (25). Em Campos dos Goytacazes, a comunicação foi afetada pela chuva. Itaocara registrou 36 mm em 50 minutos, totalizando 90 mm em 24 horas. Em São Fidélis, o volume foi o maior desde dezembro, com 52 mm.

Deslizamentos interditaram a RJ-58, e a Defesa Civil alerta para riscos de novas chuvas intensas. Em Bom Jesus do Itabapoana, bairros foram inundados, e Araruama registrou 80 mm em uma hora, causando alagamentos e queda de árvores.