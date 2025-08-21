Com apoio da Caixa Econômica, PF desarticula quadrilha especializada em fraudes Com 140 policiais envolvidos, foram cumpridos 26 mandados de prisão e 28 de busca em oito cidades RJ Record Interior RJ|Do R7 21/08/2025 - 18h53 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h53 ) twitter

A Polícia Federal, com apoio da Caixa Econômica, deflagrou a segunda fase da operação Oásis 14, visando desmantelar uma organização criminosa que fraudava o sistema financeiro nacional. Com 140 policiais, foram cumpridos 26 mandados de prisão e 28 de busca em oito cidades. O esquema envolvia 330 empresas de fachada e causou prejuízos de R$ 110 bilhões. Seis funcionários da Caixa e quatro de bancos privados estão envolvidos.