Comerciantes e empresários se preparam para os feriados que caem em domingos
A prefeitura organiza eventos para atrair visitantes, ajudando a movimentar o comércio
Empresários de Cabo Frio (RJ) se preparam para feriados nacionais que caem aos domingos, impactando o turismo local. A prefeitura organiza eventos para atrair visitantes, ajudando a movimentar o comércio. Apesar da baixa temporada, há otimismo entre alguns comerciantes, que destacam a beleza natural da região como atrativo constante para turistas.