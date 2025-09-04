Logo R7.com
Comerciantes e empresários se preparam para os feriados que caem em domingos

A prefeitura organiza eventos para atrair visitantes, ajudando a movimentar o comércio

RJ Record Interior RJ|Do R7

Empresários de Cabo Frio (RJ) se preparam para feriados nacionais que caem aos domingos, impactando o turismo local. A prefeitura organiza eventos para atrair visitantes, ajudando a movimentar o comércio. Apesar da baixa temporada, há otimismo entre alguns comerciantes, que destacam a beleza natural da região como atrativo constante para turistas.

