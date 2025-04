Comerciantes esperam um aumento de 30% durante os quatro dias do feriadão em Macaé (RJ) A cidade, que possui a segunda maior rede hoteleira do estado, espera alta ocupação entre 1º e 4 de maio RJ Record Interior RJ|Do R7 30/04/2025 - 20h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h20 ) twitter

O feriado prolongado de 1º de maio traz grandes expectativas para o comércio e turismo em Macaé, no Litoral Norte do Rio de Janeiro. Com cerca de 40 bares e restaurantes na Praia dos Cavaleiros, o setor gastronômico se prepara para um aumento de 30% nas vendas.

A cidade, que possui a segunda maior rede hoteleira do estado, espera alta ocupação entre 1º e 4 de maio. Além das belas praias, a previsão do tempo é favorável, prometendo dias ensolarados e temperaturas agradáveis. Turistas e moradores planejam aproveitar o descanso e as atrações locais.