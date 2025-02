Comerciantes passam medo constante na ‘rodoviária velha’ de Campos (RJ) Rodoviária Roberto Silveira, que fica no centro da cidade, é alvo de criminosos com frequência RJ Record Interior RJ|Do R7 04/02/2025 - 15h18 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h18 ) twitter

Os comerciantes da Rodoviária Roberto Silveira, no centro de Campos (RJ), estão preocupados com a falta de segurança no local. A região central é uma das mais vulneráveis e muitas lojas têm sido alvo de criminosos. Recentemente, uma lanchonete foi assaltada durante a madrugada e o proprietário ficou no prejuízo de mais de R$7 mil. Além dos funcionários, os passageiros também pedem por mais policiamento na rodoviária.

Em nota, a prefeitura informou que cabe à Guarda Municipal realizar o patrulhamento preventivo de rotina e à Polícia Militar fazer a segurança da rodoviária.