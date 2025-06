Concursos públicos têm oportunidades abertas no RJ As inscrições podem ser feitas pelos respectivos sites até julho RJ Record Interior RJ|Do R7 25/06/2025 - 14h06 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h06 ) twitter

O RJ RECORD destaca oportunidades de concursos públicos no Rio de Janeiro. A Prefeitura de Carmo oferece 9 vagas para técnico em enfermagem com salário de R$ 2.267,04. O Ministério Público do Estado tem 11 vagas para promotor de justiça substituto, com remuneração de R$ 37.765,53. O Conselho Regional de Biomedicina busca fiscais biomédicos, oferecendo R$ 10.520,83. As inscrições podem ser feitas pelos respectivos sites até julho.